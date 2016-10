Polícia flagra quadrilha em reunião do crime

Em uma ação pontual nesta sexta-feira, 21, as forças de segurança do Estado prenderam, na região do São Francisco, 16 pessoas suspeitas de integrar uma organização criminosa que atua na parte alta de Rio Branco. Eles seriam integrantes de uma facção regional. Quatro mulheres e doze homens foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla).

De acordo com o tenente PM Isnard, do 5º BPM, os suspeitos estavam na residência alugada por uma das mulheres, que seria namorada de um líder da facção. Ele está preso por envolvimento com o tráfico de drogas e teria dado ordens para a namorada organizar uma reunião com integrantes da organização com o objetivo de aumentar a área de atuação do traficante.

Os suspeitos têm passagens pela polícia e, de acordo com o oficial, um dos objetivos da conferência dos criminosos era eliminar desafetos.

Na operação, os policiais encontraram com eles uma escopeta artesanal, dois revólveres, munições diversas e um carregador de pistola. Os suspeitos estavam sendo monitorados pela Inteligência da Segurança Pública, justamente por estarem hospedados na residência de uma suspeita.