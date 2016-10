Acre e Bolívia assinam acordo para o combate aos crimes na fronteira

O governador Tião Viana recebeu em Rio Branco, nesta sexta-feira, 21, o ministro do governo boliviano Carlos Romero Bonifaz, o vice-ministro de governo interior e de Polícia Geral da Bolívia, Pedro Villa, e o governador do Departamento de Pando, Luís Flores. O encontro foi para celebrar a assinatura de um acordo de cooperação que visa o combate aos crimes na fronteira Brasil-Bolívia.

Outras sete autoridades bolivianas participaram do encontro, além da equipe de frente da Segurança Pública acreana e o delegado-geral da Polícia Federal no Acre, Fábio de Paula.

“Agradecemos ao presidente Evo Morales, por enviar seu ministro aqui conosco para tratar sobre essa cooperação, que nos permitirá trabalhar o enfrentamento de delitos, a cooperação de serviço de inteligência, políticas de desenvolvimento, cultura, integração e desenvolvimento comum, que são de suma importância para o Acre e para a Bolívia”, disse o governador.

O secretário de Estado de Segurança Pública, Emylson Farias, destacou que o Acre e Pando tem experimentado relações que têm superado a diplomacia. O momento é fundamental para estreitar as relações e combater ao crime organizado e transfronteiriço.

“Aqui a gente quer superar as burocracias e estreitar relações para enfrentar as dificuldades e caminhar no campo da institucionalidade. Temos feito tratativas com a Bolívia para recuperação de veículos, para combater o tráfico de armas, drogas e temos alcançado resolução”, observa o gestor.

O ministro Bonifaz disse que a perspectiva é desenvolver um trabalho fortalecido e integrado com a Secretaria de Segurança, para isso a cooperação servirá para a projeção de ações integradas de controle migratório.

A oficialização de um centro de inteligência comum com cooperações sincronizadas entre os países, também está inclusa no planejamento.

“Somos vizinhos e essa proximidade nos faz querer convertê-la em um espaço integrado de encontro dos povos. As áreas fronteiriças são utilizadas por algumas organizações criminosas vinculadas ao tráfico de entorpecentes, roubo de veículos e tráfico de armas, assim vamos desenvolver ações que nos permitam fortalecer essas áreas com as forças polícias”, afirmou o ministro.

Segurança fortalecida

O governador de Pando, Luís Flores, reforçou que a parceria resultará numa segurança fortalecida para combater o narcotráfico e outros crimes.

“Não houvesse essa parceria entre nós, nossa luta seria muito mais difícil. Agora estabelecemos uma relação mais direta para garantir a segurança nos nossos estados”, pontuou Flores.

O delegado Fábio de Paula disse que o encontro é importante para promover uma maior integração e a Polícia Federal fortalece ainda mais o trabalho que já realiza com a segurança pública acreana.

“É importante trabalharmos de forma integrada nesse momento, a Polícia Federal, a Secretaria de Segurança Pública e nada melhor que essa integração com os países vizinhos, sobretudo para combater a criminalidade organizada, o tráfico de drogas e armas”, conclui o delegado.

Combate efetivo contra o crime

O governo do Estado tem adotado medidas efetivas para combater a criminalidade, sobretudo em relação ao conflito entre facções criminosas, uma ação nacional que deixou nos últimos dias, as 27 unidades da Federação em alerta, inclusive o Ministério da Justiça.

Os homicídios com características de execuções registrados nos últimos dias têm tido alguma relação com organizações criminosas.

Após os últimos incidentes no estado, Tião Viana informou que o Ministério da Justiça já autorizou a liberação de R$ 3 milhões do Fundo Penitenciário para o reforço do sistema prisional acreano.

O governador reafirma que a maior parte dos crimes no Acre tem relação com o narcotráfico, que é uma responsabilidade do governo federal combatê-lo.