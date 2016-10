Aumenta a procura de condutores para fazer o exame toxicológico

O diretor\presidente do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/AC), Pedro Longo informou no dia de ontem, que o valor do exame toxicológico para renovação da carteira de habilitação teve uma redução de 50%. A recomendação é que os motoristas que precisam renovar a categoria C,D e E, devem fazer os procedimentos faltando apenas 30 dias para perder o prazo de validade. “Por enquanto, não temos os números precisos de motoristas que fizeram a renovação”, observou.

Explicou que os laboratórios credenciados cobram uma taxa de R$ 300,00 para a realização do exame, mas o laudo para ser expedido leva 30 dias, porque a região não conta com nenhum centro de referência que permita a realização do exame toxicológico. “Passado o prazo, o motorista fica impedido de dirigir, porque a hibilitação está vencida”, destacou o diretor do Detran.

O presidente do Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens do Estado do Acre (SINTRABA), Julio Farias disse que uma parceria com um laboratório especializado de Sâo Paulo permitiu que quase 700 motoristas (caçambeiros e caminhoneiros), renovasse a carteira de habilitação. Destacou que assim, que foi determinada a obrigatoriedade do exame toxicológico, o Sintraba ingressou com um mandato de segurança pedindo a suspensão por conta do valor salgado para a realização do exame. “A nossa liminar foi cassada quatro meses, depois”, informou.

Segundo ele, os laboratórios credenciados no estado cobravam uma taxa de R$ 600,00, mas com a parceria com um centro de referência no estado de São Paulo, o valor caiu para R$ 280,00. “Como temos um preço módico, quase todos os dias aparece novos motoristas em busca de fazer o exame, porque precisam renovar a carteira”, informou.

Desde a vigência da nova legislação, os motoristas das categorias C, D e E são obrigados a fazer o exame toxicológico para garantirem a renovação da sua habilitação. O procedimento detecta se nos últimos três meses, o motorista consumiu droga que pudesse comprometer a capacidade de dirigir, portanto, o exame só pode ser feito nos laboratórios credenciados.

Portanto,os motoristas que pretende renovar ou mudar de categoria, deve procurar no site do Detran, para conhecer as clínicas credenciadas para fazer o exame, mas o laudo só é expedido pelos centros de referência. O motorista que for reprovado no exame toxicológico tem de aguardar mais 90 dias para refazer o exame.