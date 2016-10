Agentes penitenciários apreendem armas artesanais durante revista em unidade

Na manhã deste sábado, 22, agentes penitenciários em ação conjunta com a policiais militares realizaram uma revista na unidade prisional Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul.

Os pavilhões B e C, do regime provisório, e D e E, do fechado, foram todos revistados. Durante a ação foram apreendidos mais de 60 estoques (arma feita artesanalmente por meio de pedaços de ferros).

O diretor da unidade, Klinger Magalhães, explicou que a ação é realizada periodicamente na unidade prisional. “A revista tem por objetivos localizar esses objetos que podem ser considerados uma ameaça para os agentes e para os próprios reeducandos”, destacou.

Klinger ressaltou o empenho dos agentes penitenciários envolvidos na ação e os que realizam a guarda no presídio, além da parceria com a Polícia Militar.