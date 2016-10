Setor empresarial otimista com a regulamentação da PPI no Acre

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (fieac), fala com entusiasmo da nova legislação do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) que permitirá que a iniciativa privada preste serviço as prefeituras. Destacou que o projeto aprovado pelo governo Temer abre um novo leque de oportunidade para a iniciativa privada, trabalhar em parceria com os governos (federal, estadual e municipal). “Estamos dialogando com as universidades (pública e privada), para que o projeto-piloto apresentado ao prefeito Marcus Alexandre, leve em conta as nossas peculiaridades regionais”, informou Ribeiro.

Ressaltou que a entidade patronal buscará auxilio da Confederação Nacional da Indústria (CNI), para a elaboração de uma proposta que contemple, também, o modelo de gestão estadual. A ideia, segundo ele, que a capital acreana sirva de um projeto modelo, para os demais municípios que estiverem interessados em atrair o setor privado para dar manutenção em escolas, unidades de saúde, prestação de serviços, saneamento, estradas e recuperação de ramais. “Assim, que a nova diretoria for escolhida para a Associação dos Municípios do Acre (Amac), devemos buscar agendar uma reunião, para discutir o assunto”, informou o empresário do setor da área da construção civil.

Explicou ainda, que a proposta do Executivo Municipal deverá ser encaminhada a Câmara de Vereadores de Rio Branco até o próximo mês. Salientou que setor empresarial deverá buscar dialogar com vereadores, inclusive apresentar sugestões que contribua para aprimorar o modelo de PPI da região. “Temos uma proposta nacional, mas que precisará ser regulamentada pelos estados e municípios”, destacou.

O presidente Michel Temer lançou no mês passado, o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) que busca atrair mais recursos para o pagamento da dívida pública e desfazer das estatais que só geram prejuízos. A iniciativa é atrair mais capital para superar esta crise financeira que arrasta para o segundo ano, consecutivo.

No pacote anunciado, consta as concessões de rodovias federais e arrendamento de áreas em portos públicos, usinas de geração (hidrelétricas, termelétricas), transmissoras e distribuidoras de energia, inclusive a Eltrobrás Distribuidora do Acre, como empresas estaduais de saneamento, como a Caerd, Cosanpa e Cedae, nos estados de Rondônia, Pará e Rio de Janeiro.