Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas no concurso 1869 da Mega-Sena, realizado neste sábado. As dezenas sorteadas foram 11-23-24-26-40-52. O sorteio da próxima quarta-feira pode pagar R$ 64 milhões, de acordo com expectativa da Caixa.

Ao todo, 66 apostas acertaram cinco números e receberão R$ R$ 49 mil, enquanto 4.827 apostas acertaram quatro números e receberão R$ 970.