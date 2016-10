Provas do Enem começam  às 10h no horário do Acre

Devido ao horário de verão, que começou deste o dia 16, o Acre e mais 17 estados terão prazos diferentes para o fechamento dos portões nos locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nos dias 5 e 6 de novembro. No Acre, as provas serão às 10h no horário local.

Os horários indicados no edital do exame são todos referentes ao horário oficial de Brasília, às 13h. As provas terão início às 13h30, mas só poderá participar do exame quem entrar na local de prova antes de os portões serem fechados. Como parte do país aderiu ao horário de verão, o país tem estados em quatro fusos horários diferentes.

Veja a abaixo a lista de estados, segundo o horário local de fechamento.

13h (horário local)

Distrito Federal

Espírito Santo

Goiás

Minas Gerais

Paraná

Rio de Janeiro

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

São Paulo

12h (horário local)

Alagoas

Amapá

Bahia

Ceará

Maranhão

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Pará

Paraíba

Pernambuco

Piauí

Rio Grande do Norte

Sergipe

Tocantins

11h (horário local)

Amazonas

Rondônia

Roraima

10h (horário local)

Acre