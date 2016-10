PT deve apoiar PMDB para presidência do Senado

Com o objetivo de perpetuar o PMDB na presidência do Senado Federal, o Planalto tem buscado apoio, inclusive, no PT. A ideia de urnir forças tem sido negociada com cargos na Mesa Diretora.

De acordo com a Folha de S. Paulo, o senador Eunício Oliveira (PMDB-CE) tem buscado senadores petistas para apoiar a substituição de Renan Calheiros (PMDB-AL) na presidência da Casa.

Para se eleger presidente da Casa, o senador precisa do voto de 41 dos 80 colegas. O PMDB de Eunício tem 18 parlamentares na Casa. O PT, partido da ex-presidente Dilma Rousseff, conta com 10.

Líder dos petistas no Senado, Humberto Costa (PT-PE) disse que a atitude da sigla é em defesa da proporcionalidade e que, caso o candidato do PMDB adote o critério, terá o apoio da bancada do PT.