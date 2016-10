Pessoas com necessidades especiais podem obter CNH

Obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é o desejo de muitos jovens. Porém para quem é portador de necessidades especiais a realização desse sonho exige alguns procedimentos específicos, como uma avaliação médica mais criteriosa.

No caso da primeira habilitação o cidadão deve iniciar o processo no atendimento de habilitação do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC), localizado na Avenida Ceará, em frente ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), onde realizará, a princípio, um cadastramento para em seguida ser encaminhado aos exames de aptidão física e mental.

Depois de realizar a avaliação clínica, o médico perito encaminha o candidato para a junta médica, que é formada por três especialistas. Eles atestarão o tipo de deficiência e também qual o veículo mais adequado para a pessoa.

Na sequência, o cidadão é encaminhado ao Centro de Formação de Condutores (CFCs), para realizar as aulas teóricas.

Após concluir as 30 horas de aulas obrigatórias, a fase seguinte é a avaliação teórica no Detran. Se aprovado, o aspirante a condutor retorna para o CFC e inicia as aulas práticas, que devem ser realizadas em veículo adaptado.

Teste na via pública

O teste prático é acompanhado por uma banca especial, composta por um médico e três examinadores e um representante do Conselho Estadual de Trânsito (Cetran). Eles avaliam os reflexos, noções de direção defensiva e a habilidade do condutor.

João Paulo Lucena de Oliveira, de 21 anos, possui paralisia no braço direito. Ele realizou nesta segunda-feira, 17, o teste prático e foi aprovado. Feliz, o jovem falou sobre a realização do sonho de ser motorista.

“Eu fiquei satisfeito demais com a aprovação e sei que posso ser um condutor responsável. A limitação física não pode ser empecilho para a realização dos nossos sonhos”, comentou Oliveira.