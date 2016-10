Detento é estuprado e morto em cela no presídio

Um detento da Unidade Prisional Francisco de Oliveira Conde (Foc) foi assassinado na noite de sábado (22) pelos próprios colegas de cela.

De acordo com os agentes, o crime aconteceu cela 11 do Pavilhão “A”. A vítima Jean Carlos, vulgo jibóia teria sido estuprado e morto com perfurações feitas de estoque pelo corpo.

Logo que o corpo foi encontrado, os agentes ainda acionaram uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que só pode constatar o óbito.

Todos os que estavam na cela, foram conduzidos à Delegacia e serão investigados para descobrir quem teria participado do crime.