Polícia prende 12 e apreende armas de fogo em operação na Baixada do Sol

Com o objetivo de desarticular facções criminosas e apreender armas de fogo, em Rio Branco, na manhã de sábado, 22, as forças de segurança deram cumprimento a quatro mandados judiciais na região da Baixada do Sol. 12 pessoas foram conduzidas à delegacia suspeitas de envolvimento com o crime organizado.

Na ação, os policiais civis e militares também apreenderam uma carabina adaptada, uma pistola 9mm, munições de vários calibres, máscaras e dinheiro supostamente oriundo do crime.

Os detidos na operação, segundo o delegado Nilton Boscaro, são investigados por suposta ligação com facções criminosas que, nos últimos dias, promoveram ataques contra a vida de pessoas e às unidades penitenciárias do Estado.

“Nas últimas horas obtivemos resultados importantes como a prisão de 32 suspeitos de integrar organizações criminosas em regiões diferentes da capital e apreendemos armas de grande poder letal”, destacou o diretor de Polícia da Capital e Interior (DPCI).

Boscaro ressaltou o empenho do governo do Estado, por meio do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), na defesa da sociedade e na busca de uma sensação de segurança melhor para todos.

Nas últimas doze horas, mais de 30 prisões realizadas pelas polícias Militar e Civil ocorreram nas regiões do São Francisco, Baixada da Sobral e Segundo Distrito. Quase dez armas de fogo já foram tiradas de circulação por meio das ações policiais.