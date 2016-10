Segundo Sipam, tem chuva a qualquer hora do dia nesta segunda

O tempo fica instável em todo o Acre nesta segunda-feira, segundo a Divisão de Meteorologia e Climatologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam). A previsão para a maior parte do estado é de céu nublado com pancadas de chuva com trovoadas a qualquer hora do dia. A exceção é a região do Vale do Juruá, em que o céu varia de parcialmente nublado a nublado e as chuvas caem apenas a partir do período da tarde.