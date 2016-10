Prefeitura trabalha na conclusão de canal no bairro da Pista

Esta semana a Rua São Salvador, na Baixada, será fechada para que a empresa contratada pela Prefeitura de Rio Branco conclua a obra do Canal que passa nos Bairros Pista, João Eduardo e outras localidades da região. A medida foi anunciada aos moradores no último sábado, 22, pelo prefeito Marcus Alexandre, na ida dele ao local. “As manilhas de concreto já estão prontas e agora vamos fazer essa emenda do canal para garantir o escoamento adequado das águas. Por isso teremos que fechar a São Salvador até que a emenda seja feita”, explica o prefeito.

Na parte da antiga Rua da Vala, que fica no João Eduardo, o Canal está pronto. O trabalho será executado agora na etapa do outro lado da Rua São Salvador, que fica já no Bairro da Pista.

O presidente da Associação de Moradores do bairro da Pista, José da Costa, agradeceu pela ida do prefeito ao local no sábado. “Estamos vendo que a obra vai sair mesmo e nossos problemas vão acabar”, relatou.

O bairro da Pista está localizado entre os bairros Palheiral, João Eduardo II, Bahia Velha, Glória e Aeroporto Velho. O bairro está localizado próximo à antiga pista do Aeroporto Francisco Salgado Filho, inaugurado em 1939. Com a instalação do novo Aeroporto, a área da antiga Pista foi, aos poucos, se transformou em lugar de construção de moradias, iniciando assim seu processo de ocupação e formação, que se intensificou no início da década de 1980, quando cerca de 80% das famílias residentes fixaram moradia no bairro. Mas, como não houve preocupação com o planejamento urbano, muitas casas foram construídas nas margens dos canais e em zonas alagadiças, situação que causou alguns problemas à comunidade e que são solucionados pelo poder público municipal.