Duplicação da Avenida Getúlio Vargas chega à fase final

Quem passa pela Avenida Getúlio Vargas, no trecho entre o Clube Juventus até o Posto Machado, já percebe a diferença. Além de duplicada, o trecho ganhou asfalto novo e em breve será sinalizado. De acordo com o projeto, a duplicação vai prosseguir até a rotatória do Posto Thalma, já na parte alta da cidade. Neste sábado (22) pela manhã, o prefeito Marcus Alexandre esteve no local verificando o andamento da obra. “Trabalhar no sábado é melhor porque o trânsito está mais leve. A Avenida Getúlio Vargas faz parte de um importante conjunto de intervenções que vai melhorar o trafego na região. Estamos na última etapa dessa obra de alargamento que se encontra com outras duas, a das Placas e da Apolônio Sales”, explicou o prefeito.

Com a duplicação, os mais de dois quilômetros da Avenida Getúlio Vargas – 2.156 metros, do Juventus até o Thalma, passarão a ter 18,5 metros de largura, com ciclovias e calçadas. A rotatória na frente do Teatro Plácido de Castro foi feita na primeira fase da duplicação e os dez abrigos de ônibus do trecho duplicado também estão sendo finalizados.

O grave problema de alagamento daquela via em dias de fortes chuvas também foi solucionado, com a construção de uma galeria do Juventus até a Federação do Comércio.

A empresária Mairla Mendes, que mora e trabalha na Avenida Getúlio Vargas, diz que a obra deixou melhorou o visual no local e que a casa dela não alagou mais. “A avenida está muito larga e bonita. Também não fico mais apreensiva nos dias de chuva com medo do prejuízo”.

A partir da próxima terça feira, 25, o recapeamento do asfalto prossegue até a Ponte do Igarapé São Francisco e em seguida chegará ao Posto Thalma.