Policiais do 3º Batalhão encontram arma de fogo em carro

Na noite de sábado 22, policiais do Terceiro Batalhão, teriam recebido uma denuncia anônima de que em um carro modelo Clio teria uma arma de fogo.

Os policias então durante um patrulhamento pela avenida Antônio da Rocha Viana, se depararam com o carro que batia com a descrição da denuncia e resolveram parar o veiculo. Durante uma revista dentro do carro, os policiais então conseguiram localiza um revolve calibre 38 com 12 munições.

Dentro do carro estavam, Márcio Silva do Nascimento vulgo o “bocão”, Deniscley Borges dos Santos, Luciana Rodrigues Ferreira e uma criança de apenas nove anos de idade.

Todos foram conduzidos para a Delegacia Central de Flagrantes, e segundo os acusados, eles estavam indo para uma colônia quando foram abordados pela polícia .

Selmo Melo