Corinthians pode perder até 10 mandos de jogos por briga

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) está analisando informações sobre o episódio de violência envolvendo a torcida do Corinthians e a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Os problemas ocorreram pouco antes da partida entre o Alvinegro e o Flamengo, neste domingo, na reabertura do Maracanã para o futebol.

“Nossa equipe já está analisando as imagens e as demais informações. Tudo está sendo avaliado com bastante cautela e responsabilidade. Quando estiver pronto, passa pelo meu crivo. Foram fatos de muita violência. Então, provavelmente haverá a denúncia”, afirmou ao Extra o procurador-geral Felipe Vevilacqua, que deverá apresentar denúncia contra a equipe paulista até esta terça-feira.

O Corinthians pode ser enquadrado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que discorre sobre “desordem, invasão ou lançamento de objeto”. A pena é de multa entre R$ 100 e R$ 100 mil e perda de até dez mandos de jogos.