Doenças respiratórias podem chegar junto com período chuvoso

Com a proximidade do chamado inverno amazônico – o período das chuvas, que vai de novembro a maio –, o número de casos de doenças respiratórias, como gripe, alergias, tuberculose e meningite, aumenta consideravelmente. Isso acontece porque, em decorrência da intensificação das chuvas, a tendência é que as pessoas permaneçam mais tempo em ambientes fechados, o que favorece a circulação dos vírus e bactérias que causam essas doenças.

Diferente das outras regiões do País, onde o verão é prenúncio de muito sol, na Amazônia esse é o período das chuvas e, consequentemente, de mais atenção com as doenças respiratórias, alerta o médico infectologista Antonio Magela. O especialista orienta a população para que reforce os cuidados com a higiene, alimentação e hidratação nesse período, principalmente, crianças e idosos, que são mais vulneráveis às doenças respiratórias, por terem um sistema imunológico mais frágil.

Ele ressalta que é preciso higienizar bastante as mãos, ter uma alimentação equilibrada que fortaleça o sistema imunológico e evitar ambientes com grande concentração de pessoas. “Quem tem alguma doença respiratória crônica, como asma ou rinite alérgica, possui maior tendência a apresentar crises nesse período, por isso, deve redobrar os cuidados”, destacou.

Outras doenças

O médico chama atenção, também, para o aumento dos casos de dengue, chikungunya e zika vírus, neste período. De acordo com o médico, as chuvas favorecem a proliferação dos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor dessas doenças. “Os ovos do mosquito podem sobreviver até onze meses fora da água. Portanto, o início das chuvas contribui para o aumento dessas doenças”, frisou.

Ele diz também que a população deve redobrar a atenção para evitar água parada, fazendo a limpeza dos vasos de plantas, tampando as caixas d’água e virando as garrafas com a boca para baixo, entre outras medidas.

As pessoas que apresentarem febre, manchas no corpo, dores articulares e de cabeça, sintomas que são comuns à dengue, chikungunya e zika, ele orienta a procurar uma unidade de saúde.