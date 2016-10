IFAC oferece mais de 600 vagas em cursos do Pronatec

O Instituto Federal do Acre (IFAC), por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico (Pronatec), vai ofertar mais de 600 vagas para 25 cursos profissionalizantes de Formação Inicial e Continuada (FIC). A expectativa é de que as inscrições sejam abertas ainda no mês de outubro. Ao todo, 14 municípios serão contemplados com os cursos.

As vagas serão para as áreas de suinocultura, produção familiar de cana-de-açúcar, piscicultura, meliponicultura, criação de peixes em viveiros escavados, avicultura, artigos de artesanato indígenas e artesanato de biojoias.

Já os municípios que receberão os cursos são: Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Sena Madureira, Manoel Urbano, Tarauacá, Jordão, Feijó, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Xapuri, Rio Branco, Porto Acre e Plácido de Castro.

Entre as novidades apresentadas para as próximas edições do Pronatec estão os cursos que terão carga horária maior, além da qualificação nas áreas de higienista de serviços de saúde e recepcionista em serviços de saúde que serão voltados para o Programa Mulheres Mil.

Após o anúncio das inscrições, os candidatos devem procurar as instituições demandantes, que são entidades da administração pública responsáveis pela seleção e pré-matrículas dos candidatos.