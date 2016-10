Seminário de início de mandato é realizado em Brasiléia

Objetivando tratar das obrigações comuns aos gestores municipais eleitos nas últimas eleições em Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri, e das rotinas relativas ao encerramento de mandato, o Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE/AC), realizou entre os dias 20 e 21 de outubro, o Seminário de início de mandato.

O evento aconteceu no Centro de Educação Permanente (Cedup) no município de Brasiléia e abordou temas relevantes como: Transição; Transparência Pública Municipal; e outros.

O prefeito eleito de Xapuri, Francisco Ubiracy Machado, fala da importância do Seminário para a sua futura gestão.

“Ter um seminário desse nível com a conselheira presidenta do Tribunal de Contas, Naluh Gouveia, e demais servidores da instituição é de suma importância para a futura gestão do município de Xapuri. Estamos começando com o pé direito, estamos tendo a oportunidade de errar menos, de trabalhar com mais responsabilidade, respeitando o dinheiro público e fazendo sempre o melhor. Não sabemos de tudo, temos muitas falhas, mas temos a chance de errar menos”, frisa o prefeito eleito.

O Seminário de início de mandato ainda será realizado nos municípios de Rio Branco (31/10 e 01/11), em Cruzeiro do Sul (07/11 e 08/11), e Tarauacá (10/11 e 11/11).