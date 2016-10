Nazareth Araújo avalia e direciona ações da Segurança Pública

A cúpula da Segurança Pública estadual esteve reunida com a governadora em exercício, Nazareth Araújo na manhã desta segunda-feira, 24, para avaliar as ações realizadas. No último fim de semana, foram efetuadas 36 prisões e apreendidas 12 armas de fogo, além de munição.

O secretário de Estado de Segurança Pública, Emylson Farias, destacou a importância e a eficácia do trabalho de inteligência das polícias. “O Serviço de Inteligência está sendo fundamental para que possamos enfrentar a ação de bandidos e grupos criminosos no estado”, disse.

Desde a semana passada, quando houve ataques e rebelião em penitenciárias de Rio Branco, as forças de segurança do Estado e equipes do Exército Brasileiro atuam em conjunto para identificar e prender os criminosos envolvidos. O trabalho também está redobrado nas unidades penitenciárias, para manter a ordem entre os detentos.

“Estamos realizando barreiras e abordagens para prender suspeitos e criminosos já identificados, e esse trabalho continuará”, destacou o comandante-geral da Polícia Militar do Acre, coronel Júlio César.

A governadora em exercício Nazareth Araújo manteve o comando do governador Tião Viana, para que as forças policiais continuem atuando diuturnamente no combate aos atos criminosos. “Com o empenho de nossas forças policiais, estamos conseguindo superar a situação”, destacou.