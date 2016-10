Após rebelião, juíza quer separar facções rivais

A juíza da Vara de Execuções Penais, Luana Campos, informou nesta segunda-feira (24), que deve tomar algumas medidas de remanejamento de presos para separar duas facções rivais que disputam espaço dentro do Complexo Penitenciário Francisco d’Olveira Conde (FOC) em Rio Branco.

Após a invasão na Unidade Prisional 4 (UP4), quando 25 criminosos armaram uma emboscada para tentar matar os presos do semiaberto, e a rebelião em três pavilhões do regime fechado, a medida é uma forma de conter o tumulto dentro do presídio.

“A gente está fazendo a mudança deles. A facção Bonde dos 13 não aceita mais o Comando Vermelho no fechado. Já pedi umas vagas para o Quinari [Senador Guiomard], entretanto, não obtive resposta do juiz. Estou aguardando a resposta pra gente ver realmente qual providência tomar. O sistema está inchando, lotado, então precisamos fazer remanejamento e várias adequações”, explica.

Atualmente, o maior presídio do Acre acomoda 3 mil presos ao todo. “A gente precisa separar o Comando Vermelho de Bonde dos 13. A maioria é do Bonde dos 13, o Comando Vermelho está em minoria”, diz.

A magistrada explica que a ideia é remanejar presos mais comportados para o interior do Acre e abrir espaço para que seja feita a separação dos integrantes de facções dentro do FOC. Com Informações do G1