Homem que estava no semiaberto é preso com pistola

Policiais Militares do 4º Batalhão, receberam uma denuncia anônima que um homem estaria exibindo uma arma no loteamento Parque das Palmeiras, eles foram até o local e prenderam Wellison Azevedo Santos de 25 anos, ele estava com uma pistola 380 com nove munições.

Wellison foi preso e levado para delegacia de flagrantes, na delegacia ele afirmou para os policiais que tinha participado do ataque que aconteceu na UP4 no começo da semana, mas quando ele foi conversa com delgado ele mudou a conversa e afirmou que estava no dia do ataque, mas não tinha participado.

Como ele estava no semiaberto ele quebrou o beneficio e retornara para o presídio com mais um processo, agora por porte de arma de fogo.

Selmo Melo