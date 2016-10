Flamengo pode perder mandos de jogos na reta final

A difícil corrida do Flamengo pelo título brasileiro pode ficar ainda mais complicada. Motivo: o clube foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta de uma garrafa de água atirada no campo no jogo contra o Corinthians, que acertou Marquinhos Gabriel, e também pela violência praticada principalmente pela torcida Alvinegra nas arquibancadas do Maracanã.

O Rubro-negro será enquadrado no artigo nº 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que menciona “desordem, invasão ou lançamento de objeto”. A pena em caso de condenação é de multa de R$ 100 a R$ 100 mil e perda de até dez partidas.

O julgamento do processo ainda não tem data definida. Enquanto isso, no entanto, o STJD determinou a proibição da venda de ingressos para torcidas organizadas do Corinthians, para jogos tanto dentro quanto fora de casa, e a interdição do setor norte da arena do clube, onde ficam os organizados.