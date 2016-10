Presos protestam para pedir segurança na Papudinha

Presos do regime semiaberto bloquearam os portões do Fórum Criminal Desembargador Lourival Marques, na manhã de segunda-feira, 24. A Avenida Paulo Lemes de Moura Leite e a Avenida Tucunaré também foram bloqueadas nas proximidades do fórum.

Eles não querem voltar a dormir na Unidade Penitenciária 4 (UP-4), que na semana passada foi alvo de um ataque ocasionado por 25 membros do Comando Vermelho. Os detentos temem sofrer um novo ataque e pedem para cumprir a pena em casa com o monitoramento eletrônico.

Devido ao ataque, a UP-4 passou por uma reforma de dois dias, e por conta disso os presos foram liberados para dormir em casa na quarta e quinta-feira.

A juíza diz que no regime semiaberto, o privado de liberdade tem que dormir na unidade prisional, e que solicitou a presença de policiais no horário de entrada e saída dos presos. “Se não há segurança é porque há omissão da Polícia Militar”, afirma Luana.

A Polícia Militar foi acionada e o protesto dos detentos teve fim por volta das 12 horas.