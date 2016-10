Último integrante de trio acusado de assalto em Brasiléia é preso

Um assalto praticado cerca de 10 dias atrás numa loja localizada na parte alta da cidade de Brasiléia, no Bairro Eldorado, onde envolveu três jovens, sendo dois maiores e um menor, o caso estava em aberto devido um de seus integrantes conseguir fugir do cerco.

Um menor de 17 e Júnior da Silva foram conduzidos à delegacia e entregues ao Judiciário para procedimentos de praxe. O terceiro, identificado como Arielson Castro Oliveira, passou a ser procurado pela cidade e parte dos produtos do assalto foram recuperados e entregues ao proprietário da loja assaltada.

Na tarde desta segunda-feira, dia 24, uma abordagem na casa do acusado por uma equipe de investigadores, fez com que Arielson tentasse novamente outra fuga pelo Bairro 28 de Maio, mas, foi perseguido por dezenas de metros, foi alcançado e preso.

O acusado ficará a disposição do delegado Roberto Lucena, onde será ouvido e irá ficar a disposição da Justiça. Com a prisão de Arielson, os agentes da DP de Brasiléia encerra o caso e os mesmos poderão responder por formação de quadrilha, assalto, roubo, entre outros Artigos previstos no Código Penal.