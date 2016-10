Governador cobra ação do governo federal contra narcotráfico na fronteira

Um desabafo do governador em sua conta no Twitter põe em pratos limpos a questão do combate ao crime organizado no Acre. “No Brasil, há anos, temos um agente letal em franca multiplicação chamado droga. Mata mais que as doenças biológicas. O combate ao narcotráfico é atribuição constitucional do Governo Federal, infelizmente, alheio ao tema”, afirmou o governador.

Enfrentando sozinho com as forças estaduais – salientando o apoio em armamento do Exército Brasileiro – o governador criticou a falta de ação do governo federal para enfrentar o tráfico na fronteira e as consequências da organização do crime para controlar as rotas da droga. “Sequer força tarefa nacional, regional ou local, integrada, temos visto pela União. A tragédia está aos olhos, no aumento das mortes e dos custos em saúde pública. Famílias destroçadas, gerações perdidas”, complementou noutra postagem.

Para Tião Viana, o governo estadual faz sua parte. ”Ofertamos vagas sobrando nas escolas, nos últimos anos; temos feito o impossível para resistir à crise econômica nacional. Também temos assegurado empregos com salários em dia; além da diversificação da base econômica”, destacou.

Noutro post na mesma rede social, Tião Viana lembrou que neste mês o governo está contratando mais 594 professores para programas especiais, como o Quero Ler e mais 220 agentes penitenciários, além de abrir concurso para agente socioeducativo.

Especificamente na área da segurança, o governador destacou o aumento no número de profissionais do setor, por meio de concurso público, que gerou 2.229 contratações, desde 2011. Isso representou um aumento de mais de 30% na força policial.

“Estamos fazendo o impossível para avançar nas áreas de cultura e esporte”, frisou o governador, prometendo, para breve, o anúncio de forte transformação em escolas, construindo o modelo com comunidades de alunos, professores, servidores e familiares.

Com esse balanço, o governador Tião Viana garantiu que, mesmo diante de uma situação difícil, não vai permitir que a disputa atual do crime do eixo Rio-São Paulo tente expandir sua escuridão para a Amazônia. “Aqui encontrará total esforço nosso e será derrotada no Acre”, garantiu.

Não será tarefa fácil, reconhece, ao destacar que “não podemos esquecer que somos cercados pelos maiores produtores de cocaína do mundo: Peru e Bolívia, povos irmãos que já enfrentam grandes dificuldades com o tema. Precisamos despertar o grande responsável: Governo Federal, pelo combate a essa tragédia. Estados e municípios não têm essa atribuição constitucional, são vítimas da omissão federal”, concluiu Tião Viana.