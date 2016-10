Governo apresenta balanço parcial das ações durante a seca

Crise hídrica

O Rio Acre, em Rio Branco, atingiu sua menor cota (1,30 metro) nos dias 16 e 18 de setembro, segundo dados da Defesa Civil.

Nesse período, o Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa) atuou com bombas flutuantes para manter o fluxo de abastecimento da capital, minimizando os danos causados à sociedade – Plano de Contingência que ainda está sendo desenvolvido em decorrência da oscilação do nível do manancial.