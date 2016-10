Getúlio Vargas é interditada por parentes de presidiários

Familiares de presidiários fecham Avenida Getúlio Vargas na manhã de terça-feira, 25, em frente ao Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC). Com entulhos, mulheres impediram a passagem de veículos no local, em protesto contra a suspensão das visitas e pelo não recebimento do Iapen de colchões, roupas, produtos de higiene pessoal entre outras coisas.

Os participantes do protesto disseram que os detentos dos pavilhões J, K e L estão sem roupas, materiais de higiene, colchões e ventiladores, desde a semana passada. As esposas e mães de presidiários disseram que foi realizado um acordo e que o instituto receberia os produtos nesta terça-feira, 25.

No entanto, o Iapen esclareceu que no acordo ficou estabelecido que na terça-feira a administração receberia apenas os produtos dos presos do pavilhão K, como ocorreu.

Para acabar com o tumulto, a administração penitenciária enviou um comunicado com as datas corretas para os familiares entregarem os produtos. Além do kit lanche, as esposas e parentes dos presos dos pavilhões J, K, L e do Feminino poderão ainda entregar roupas e colchões, devido à destruição de alguns pertences na rebelião que ocorreu na última quinta-feira, 19.

Para os presos do pavilhão K, a entrega ocorreu na terça-feira. A entrega dos produtos para os detentos do pavilhão J ocorrerá na quarta-feira, 26, e do pavilhão L e do feminino na quinta-feira, 27.

Após os manifestantes receberem o comunicado, por volta das 11h, a barreira foi desmontada e a avenida liberada. O protesto teve início por volta das 9h, mas a avenida só foi interditada por volta das 10h e 30min.

Edição: Natan Peres

Fotos: Selmo Melo