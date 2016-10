Massa de ar polar derruba as temperaturas no Acre e Rondônia no final de semana

Muita gente vai voltar a reclamar da temperatura nos últimos dias de outubro. Depois de alguns dias de muito calor, uma nova massa de ar polar está sendo esperada para fechar o mês espalhando ar frio sobre o Sul, sobre muitas do Sudeste e do Centro-Oeste. Pode sobrar uma friagem até para Rondônia e Acre.

A passagem de ar polar pelo centro-sul do Brasil no fim de outubro não é novidade. As frentes frias e suas massas polares passam pelo país em todas as estações do ano, o que varia é a intensidade do ar polar e a forma como atua sobre o país.

O que torna a massa de ar polar do finalzinho de outubro de 2016 especial é que, para os padrões normais do fim de outubro, esta massa polar poder ser considerada de forte intensidade.

O frio que ela vem trazendo não poderá ser comparado com as grandes ondas de frio que tivemos em maio, em junho ou em julho, mas diante do calor atual, o choque térmico será bastante acentuado.

Se você mora no Sul, em São Paulo, no Sul de Minas Gerais, na Zona da Mata ou no centro-sul de Mato Grosso do Sul e até no Rio de Janeiro e já tinha guardado o edredon lá no alto do armário e empacotado as botas, aproveite o calor das próximas 48 horas para colocá-los em um lugar fácil de pegar. Você vai precisar!

Em algumas áreas do Sul e de Mato Grosso do Sul, o ar frio começará a ser sentido durante a próxima quarta-feira, 26 de outubro. Durante a quinta-feira, 27, o vento frio começa a influenciar áreas de Mato Grosso, do Acre e de Rondônia. Entre os dias 28 e 30 de outubro, o ar frio polar atua com mais força sobre o Sul e se espalha pelo Sudeste e sobre o Centro-Oeste.

Não se pode descartar a chance de geada pelo menos nas regiões mais elevadas da Região Sul e nem temperaturas abaixo dos 10°C no fim de semana em algumas áreas do interior de São Paulo, no Sul de Minas e no Sul de Mato Grosso do Sul.