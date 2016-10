Inscrições para segunda etapa do Revalida vão até sexta-feira

Criado para facilitar o processo de revalidação de diplomas estrangeiros, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituições de Educação Estrangeiras (Revalida) abriu inscrições nesta terça-feira, 25, para a segunda etapa, de habilidades clínicas. Os 2.304 aprovados na primeira fase, realizada em setembro último, têm até as 23h59 de sexta-feira, 28, para fazer a inscrição, que custa R$ 300.

Em 2016, a primeira etapa do Exame reuniu a maior quantidade de inscritos dos últimos cinco anos: 6.541 candidatos. Entre os países de origem do maior número de aprovados destacam-se Cuba, com 549, e Bolívia, com 285. Do Brasil, entre os participantes com diplomas expedidos em outros países, foram aprovados 1.092 candidatos.

Agora na segunda fase, prevista para 3 e 4 de dezembro, o candidato deve passar por avaliação prática de habilidades clínicas, com tarefas específicas distribuídas em dez estações de trabalho. O desempenho em cada estação valerá até dez pontos. Serão considerados aprovados os que obtiverem, no mínimo, 56 de 100 pontos.

Para participar dessa nova etapa, o candidato deve ter acesso ao sistema de inscrição do Revalida, indicar o código de identificação e a senha, escolher o local de aplicação da prova de habilidades clínicas, imprimir o boleto e efetuar o pagamento. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão vinculado ao MEC responsável pelo exame, enviou mensagem eletrônica a todos os habilitados com orientações sobre o acesso ao sistema.

Revalidação — Para atuar como médico no Brasil, o profissional formado em instituição de educação superior estrangeira precisa revalidar o diploma. O Revalida foi criado para simplificar esse processo. Dúvidas em relação ao exame podem ser esclarecidas no endereço eletrônico revalida@inep.gov.br.