OAB-AC realiza XV Encontro Nacional da Jovem Advocacia na região Norte

A Seccional do Acre da OAB, através da Comissão do Jovem Advogado (CJA), sediará nos dias 10 a 12 de novembro, o XV Encontro Nacional da Jovem Advocacia e Colégio Nacional de Presidentes de Comissões de Jovens Advogados. O evento tem o objetivo de compartilhar experiências entre advogados, com o intuito de analisar, discutir melhorias e aprimorar o conhecimento dos jovens advogados, os métodos de trabalho, uniformizar condutas e elaborar projetos na defesa da jovem advocacia.

Além de cursos e palestras jurídicas voltadas para a jovem advocacia, durante o Encontro será realizado o Colégio de Presidentes de Comissões de Jovens Advogados, onde todos os presidentes de Comissões de Jovens Advogados se reúnem com o objetivo promover debates sobre temas e diretrizes do Plano Nacional de Apoio ao Jovem Advogado Brasileiro.

De acordo com a presidente da Comissão do Jovem Advogado, Marília Gabriela Medeiros, o evento é de suma importância para todos os profissionais da área do Direito, principalmente como forma de estimular a criação de novos mercados para a jovem advocacia.

“Acredita-se que a mobilização crítica produzida pelo evento não se esgotará apenas no período de sua realização. Seus desdobramentos certamente atingirão fóruns de discussões em esferas mais amplas e em todo o país, favorecendo integração da classe, com o consequente fomento da segurança jurídica e qualificação dos pensamentos afeitos a advocacia”, afirma a presidente da Comissão do Jovem Advogado.

O evento é destinado a advogados, estagiários inscritos na OAB, acadêmicos de Direito e demais operadores do direito. As inscrições para XV Encontro Nacional da Jovem Advocacia podem ser realizadas pelo site www.oabac.org.br/enja.

Confira a programação completa:

PROGRAMAÇÃO PRINCIPAL

10/11/2016 (quinta-feira)

Teatro Universitário da UFAC

Início (credenciamento) às 16h

Credenciamento

Abertura

As Caixas de Assistência dos Advogados Ricardo Alexandre Rodrigues Peres

As perspectivas da OAB no Brasil Felipe Santa Cruz

Advocacia e cidadania nos momentos de crise Marcos da Costa

A efetividade da justiça e o CNJ Valdetário Monteiro

Advocacia Criminal Antônio Carlos de Almeida Castro, Kakay

11/11/2016 (sexta-feira)

Teatro Universitário da UFAC

Início às 17h

Sucesso com direito Paulo Nicholas Nunes

Inovações do novo Código de Ética da OAB Igor Clem

Construindo uma advocacia de sucesso:

Como estimar e valorizar seus honorários advocatícios Juliano Costa Couto

Terceirização: incertezas e perspectivas Renata Orsi

O novo CPC e a Advocacia Daniel Assumpção Neves

PROGRAMAÇÃO ADICIONAL*

(não sujeita à certificação)

05/11/2016 (sábado)

VIII CURSO DE INICIAÇÃO À ADVOCACIA – 1ª parte

Sala da ESA/AC

8h às 12h e das 13h às 18h

Inscrições: 1kg de alimento e envio de nome completo, número da OAB (se houver) para cjaoabac@gmail.com

Conhecendo a OAB Marcos Vinícius Jardim Rodrigues

Prática de audiência em Juizados Especiais Marília Gabriela Medeiros de Oliveira

Prática de audiência trabalhista André Ferreira Marques

Cobrança de honorários` Thiago Vinícius Gwozdz Poersch

Gestão de escritório Gilliard Nobre Rocha

Técnicas de Oratória Thalles Vinícius de Souza Sales

Prática de audiência criminal João Arthur dos Santos Silveira

10/11/2016 (quinta-feira), das 08h às 12h e das 14h às 16h

e 11/11/2016 (sexta feira), das 08h às 12h

COLÉGIO DE PRESIDENTES DE COMISSÕES DE JOVENS ADVOGADOS

Conselho Pleno da OAB/AC

Inscrições: aberto ao público

11/11/2016 (sexta feira), das 14h às 16h

SOLENIDADE DE ENTREGA DE CARTEIRAS

Auditório da OAB/AC

Inscrições: aberto ao público

12/11/2016 (sábado)

VIII CURSO DE INICIAÇÃO À ADVOCACIA – 2ª parte

Sala da ESA/AC

8h às 12h

Inscrições: 1kg de alimento e envio de nome completo, número da OAB (se houver) para cjaoabac@gmail.com

Ética profissional Rodrigo Braga de Souza

Prerrogativas do Advogado Carlos Brissac Neto

Petição inicial e contestação no Novo CPC Eduardo Ramsay de Lacerda

Principais alterações do novo CPC Mário Olímpio Medeiros Neto

Tributação do Advogado Rodrigo Cassol Lima

Ampliando horizontes: estratégias para o início de carreira Marina Gondin Ramos

12/11/2016 (sábado), a partir das 12h

FEIJOADA DA JOVEM ADVOCACIA

Terra Verde Hotel

Ingressos: R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) na sede da OAB/AC e Terra Verde Hotel