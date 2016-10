EMURB atua para melhorar acessos dos cemitérios de Rio Branco

A Empresa Municipal de Urbanização, EMURB, segue trabalhando na manutenção da malha viária da região central e dos bairros de Rio Branco, aproveitando cada dia de sol. Nesta terça-feira, 25, homens e máquinas atuaram na Rua Coronel Alexandrino, no Bosque; na Floriano Peixoto, próximo ao Hospital Infantil e no acesso à Uninorte, desde a Estrada Dias Martins até a Via Verde, realizando trabalho de tapa-buracos, o recapeamento asfáltico.

E, tendo em vista a aproximação do Dia de Finados, a partir desta quarta-feira, 26, o trabalho da EMURB será intensificado nas áreas onde há cemitérios. A primeira via trabalhada será a Rio de Janeiro, onde fica o maior cemitério de Rio Branco, o São João Batista.

Segundo o encarregado da Empresa, Nildomar Nunes, a determinação do prefeito Marcus Alexandre, “é de que até o Dia de Finados todas as áreas onde ficam localizados os cemitérios da cidade tenham o asfalto recapeado para facilitar a circulação e entrada das pessoas que irão visitar as sepulturas dos entes queridos”.