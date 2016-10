Acre registra 5º maior crescimento no setor de serviços do país em agosto

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou balanço que aponta o Acre com o quinto maior crescimento no setor de serviços do país em agosto, com relação ao mês anterior. O estado registrou um crescimento de quase 1%, segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS).

Somente oito estados em todo o país registraram crescimento no setor de serviços durante agosto, enquanto outros dois não apresentaram variação, e o restante apresentou queda no setor.

O Rio de Janeiro registrou o maior crescimento, com percentual de 2,7%. O Ceará aparece logo em seguida, com 2,1%.

O setor terciário, também conhecido como de serviços, no contexto da economia envolve a comercialização de produtos em geral e o oferecimento de serviços comerciais, pessoais ou comunitários, a terceiros.

No acumulado nacional, o volume brasileiro de serviços caiu 1,6% em agosto. Ainda assim, o país registra aumento nos setores de comunicação, transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio.