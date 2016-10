Inscrições para educadores do Quero Ler seguem até quarta

As inscrições para contratação de 594 novos bolsistas de alfabetização e 30 coordenadores de turma para o programa Quero Ler vão ate quarta-feira, 26. O edital para seleção contempla oito municípios acreanos e a remuneração é de R$ 800 para bolsistas de alfabetização e de R$ 1 mil para coordenadores de turma, com contrato de seis meses.

Quem deseja se inscrever, deve levar a documentação prevista em edital para os locais definidos. Em Rio Branco, as inscrições estão sendo realizadas na escola Humberto Soares. Em Cruzeiro do Sul, os candidatos devem ir ao Centro de Educação Permanente (Cedupe). Já em Tarauacá, Feijó, Sena Madureira, Xapuri, Brasileia e Epitaciolândia, as inscrições podem ser efetuadas nas coordenadorias estaduais de educação.

A carga horária para os bolsistas é de 15 horas semanais, enquanto para coordenadores de turma é de 20 horas, também por semana. A contratação se dará por meio de análise curricular e conta na avaliação, o tempo de formação dos candidatos, a titulação e a experiência na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Cursos de capacitação neste modelo de ensino e outros títulos afins também são importantes.

A meta do programa Quero Ler é alfabetizar, até 2018, cerca de 60 mil pessoas em todo o Acre, tornando-o o primeiro estado brasileiro a erradicar o analfabetismo.