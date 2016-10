Saiba em que cidades acontece 2º turno das eleições

No próximo domingo (30), eleitores de 18 capitais e 37 municípios voltam às urnas para o segundo turno das eleições municipais. As cidades que têm segundo turno de votação são as com mais de 200 mil habitantes e que não tiveram nenhum candidato com mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, que aconteceu no dia 2 de outubro.

Ao todo, cerca de 115 mil urnas estão sendo preparadas para o pleito. Apesar do horário de verão já estar em vigor em dez estados do país e no Distrito Federal, o período de votação não será alterado e acontece de 8h as 17h, obedecendo a hora local. O horário é o mesmo para quem precisa justificar o voto.

O estado que mais terá prefeituras em disputas no domingo é São Paulo, com 14 municípios. No Rio de Janeiro, seis cidades terão eleições. Rio Grande do Sul, Pernambuco e Espírito Santo terão segundo turno em quatro cidades. A Região Sudeste é a com mais cidades no pleito: 27. As regiões Sul e Nordeste terão 10 cidades com disputas. Já as regiões Norte e Centro-Oeste terão quatro cidades com votação.

Nos 55 municípios, 23 têm candidatos à reeleição disputando o segundo turno (oito são capitais). O PSDB é o partido com o maior número de candidatos: ao todo, são 19 candidatos tucanos. O PMDB tem 14 candidatos na disputa, PSB tem nove e o PDT tem oito. Já PSD, PPS e PT têm sete candidatos concorrendo em pleitos no domingo. O duelo que mais se repete é PSDB x PMDB, em quatro cidades. Três cidades terão confronto PSDB x PSD e PDT x PR.

Confira as cidades e os candidatos que disputam o pleito no segundo turno:

Capitais

Porto Alegre – Nelson Marchezan Júnior (PSDB) X Sebastião Melo (PMDB)

Florianópolis – Gean Loureiro (PMDB) X Ângela Amin (PP)

Curitiba – Rafael Greca (PMN) X Ney Leprevost (PSD)

Rio de Janeiro – Marcelo Crivella (PRB) X Marcelo Freixo (PSOL)

Belo Horizonte – João Leite (PSDB) X Alexandre Kalil (PHS)

Vitória – Luciano (PPS) X Amaro Neto (SD)

Campo Grande – Marquinhos Trad (PSD) X Rose Modesto (PSDB)

Cuiabá – Emanuel Pinheiro (PMDB) X Wilson Santos (PSDB)

Goiânia – Iris Rezende (PMDB) X Vanderlan (PSB)

Aracaju – Edvaldo Nogueira (PCdoB) X Valadares Filho (PSB)

Maceió – Rui Palmeira (PSDB) X Cícero Almeida (PMDB)

Recife – Geraldo Júlio (PSB) X João Paulo (PT)

Fortaleza – Roberto Cláudio (PDT) X Capitão Wagner (PR)

São Luís – Edivaldo Holanda Júnior (PDT) X Eduardo Braide (PMN)

Macapá – Clécio Vieira (Rede) X Gilvam Borges (PMDB)

Belém – Zenaldo Coutinho (PSDB) X Edmilson (PSOL)

Manaus – Artur Neto (PSDB) X Marcelo Ramos (PR)

Porto Velho – Dr. Hildon (PSDB) X Léo Moraes (PTB)

Outros municípios

Caxias do Sul (RS) – Edson Néspolo (PDT) X Daniel Guerra (PRB)

Canoas (RS) – Beth Colombo (PRB) X Busato (PTB)

Santa Maria (RS) – Valdeci Oliveira (PT) X Pozzobom (PSDB)

Blumenau (SC) – Napoleão Bernardes (PSDB) X Jean Kuhlmann (PSD)

Joinville (SC) – Udo Döhler (PMDB) X Darci de Matos (PSD)

Maringá (PR) – Silvio Barros (PP) X Ulisses Maia (PDT)

Ponta Grossa (PR) – Marcelo Rangel (PPS) X Aliel Machado (Rede)

São Gonçalo (RJ) – Dr. José Luiz Nanci (PPS) X Dejorge Patrício (PRB)

Duque de Caxias (RJ) – Washington Reis (PMDB) X Dica (PTN)

Niterói (RJ) – Rodrigo Neves (PV) X Felipe Peixoto (PSB)

Petrópolis (RJ) – Bernardo Rossi (PMDB) X Rubens Bomtempo (PSB)

Volta Redonda (RJ) – Baltazar (PRB) X Samuca Silva (PV)

Contagem (MG) – Carlin Moura (PC do B) X Alex de Freitas (PSDB)

Juiz de Fora (MG) – Bruno Siqueira (PMDB) X Margarida Salomão (PT)

Vila Velha (ES) – Max Filho (PSDB) X Neucimar Fraga (PSD)

Cariacica (ES) – Marcelo Santos (PMDB) X Juninho (PPS)

Serra (ES) – Sérgio Vidigal (PDT) X Audifax (Rede)

Bauru (SP) – Clodoaldo Gazzetta (PSD) X Raul Gonçalves (PV)

Diadema (SP) – Lauro Michels (PV) X Vaguinho (PRB)

Franca (SP) – Sidnei Franco da Rocha (PSDB) X Gilson de Souza (DEM)

Guarulhos (SP) – Guti (PSB) X Eli Corrêa Filho (DEM)

Guarujá (SP) – Haifa Madi (PPS) X Dr. Valter Suman (PSB)

São Bernardo do Campo (SP) – Orlando Morando (PSDB) X Alex Manente (PPS)

Santo André (SP) – Paulo Serra (PSDB) X Carlos Grana (PT)

Osasco (SP) – Rogério Lins (PTN) X Lapas (PDT)

Sorocaba (SP) – José Crespo (DEM) X Raul Marcelo (PSOL)

Suzano (SP) – Rodrigo Ashiuchi (PR) X Lacerda (PTB)

Ribeirão Preto (SP) – Duarte Nogueira (PSDB) X Ricardo Silva (PDT)

Mauá (SP) – Atila Jacomussi (PSB) X Donisete Braga (PT)

Jundiaí (SP) – Luiz Fernando Machado (PSDB) X Pedro Bigardi (PSD)

Taubaté (SP) – Pollyana Gama (PPS) X José Saud (PMDB)

Caruaru (PE) – Tony Gel (PMDB) X Raquel Lyra (PSDB)

Jaboatão dos Guararapes (PE) – Anderson Ferreira (PR) X Neco (PDT)

Olinda (PE) – Antônio Campos (PSB) X Professor Lupércio (SD)

Anápolis (GO) – João Gomes (PT) X Roberto do Orion (PTB)

Vitória da Conquista (BA) – Herzem Gusmão (PMDB) X Zé Raimundo (PT)

Caucaia (CE) – Naumi Amorim (PMB) X Eduardo Pessoa (PSDB)

Com informações da Agência Brasil.