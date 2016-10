FIEAC leva capacitações gratuitas para Senador Guiomard

Buscar melhorias no que diz respeito à qualificação de mão-de-obra e capacitação de empresários para gerarem mais oportunidades de emprego e condições de ser mais competitivos no mercado é um dos grandes objetivos do Sistema FIEAC. Como parte dessa proposta, a instituição realizará, de 31 de outubro a 2 de dezembro, a Caravana do Desenvolvimento em Senador Guiomard.

Os cursos oferecidos pelo SESI, SENAI e IEL contemplarão as áreas de informática, instalações elétricas e hidráulicas, pinturas de obras, injeção eletrônica automotiva, panetones e cestas natalinas comestíveis, bolos e tortas, redação para o Enem, oficinas de feedback e relacionamento interpessoal, palestras de empreendedorismo e currículo e marketing pessoal, entre outros.

A unidade móvel de Panificação, do SENAI, e o Cozinha Brasil, do SESI, ficarão em Senador Guiomard atendendo, também, a população de forma gratuita – assim como os demais cursos -, de maneira a auxiliar sua preparação para o mercado de trabalho e assistir a uma demanda carente de mão-de-obra no interior do Acre.

As aulas serão realizadas na Escola Brigadeiro Eduardo Gomes, Centro de Inclusão Digital e pátio do SESC. As matrículas podem ser feitas no Centro de Inclusão Digital, na rua Rio de Janeiro – Bairro São Francisco, das 8h30 às 12h e das 14h às 18h. Mais informações pelo telefone 99918-1626.

Sistema Indústria - As entidades do Sistema FIEAC atuam para aumentar a produtividade da indústria e formar pessoas capazes de interpretar as novas tecnologias e trazer inovação às empresas. São, portanto, indispensáveis para promover o desenvolvimento econômico e social do Brasil. O SESI desenvolve ações de melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores e saúde e segurança no trabalho, além de oferecer educação básica e continuada. Já o SENAI oferta cursos em todos os níveis de educação profissional e tecnológica, desde a formação inicial e continuada até cursos técnicos de nível médio e ensino superior. O IEL cria e implementa soluções em gestão da inovação , educação empresarial e desenvolvimento de carreiras.