Jovem de bicicleta bate em ônibus após desviar de buraco

Na tarde dessa terça-feira 25, a jovem Tayare Maria de Sousa de 18 anos, vinha em uma bicicleta na estrada do Calafate no sentido bairro centro, quando foi desviar de um buraco e não percebeu um ônibus que vinha ao seu lado e acabou batendo na lateral do mesmo.

A jovem caiu e bateu a cabeça no meio fio da estrada e teve um corte profundo. Uma ambulância do SAMU fez o resgate da vítima que foi encaminhada para o pronto socorro para ser melhor avaliada pela junta medica.

Segundo uma testemunha que vinha logo atrás da jovem, ela estava com fone de ouvidos por isso ela não percebeu a presença do ônibus que segundo a testemunha, o motorista ainda buzinou mais ela não ouviu.

O motorista do ônibus permaneceu no local e prestou assistência a jovem.

Selmo Melo