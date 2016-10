Polícia prende dois maiores e apreende dois menores com motocicleta furtada

Segundo os policiais do Quarto Batalhão, eles estavam fazendo uma ronda de rotina pelo conjunto Aroeira região do bairro Calafate, quando se depararam com quatro jovens ao lado de uma motocicleta.

De acordo com a polícia, quando os acusados viram a viatura saíram correndo e entraram em uma casa, os policiais conseguiram deter todos, e ao realizar uma pesquisa na numeração do chassis da motocicleta, descobriram que se tratava de produto de furto.

Os dois maiores e os menores foram conduzidas a Delegacia Central de Flagrantes, e logo em seguida para a Delegacia do Menor.

Segundo a polícia militar, quem teria assumido que estavam com a motocicleta foram os dois menores, um de 15 e outro de 17 anos, que devem responder por crime de receptação.

Selmo Melo