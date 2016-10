Prefeitura intensifica limpeza e melhoria de cemitérios

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR) está realizando todos os serviços e adotando todas as medidas necessárias para que os cemitérios de Rio Branco tenham amplas condições de receber a visitação do Dia de Finados, 2 de novembro. São quatro cemitérios que passam por uma grande operação de limpeza e de reparos que começou cedo, vários dias antes de Finados para conforto e facilidade de acesso para as famílias que desejarem render homenagens aos entes sepultados.

De acordo com o secretário de Serviços Urbanos, Kellynton Carvalho, o trabalho que vem sendo executado é de roço, capina e remoção de entulho. Essa ação conta com reforço das equipes de poda da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA) que estão desgalhando árvores e ajudando na melhoria visual dos espaços. “Até a próxima segunda-feira, 30 de outubro, estaremos com tudo pronto para o Dia de Finados”, disse Carvalho, que além da SEMEIA, ressaltou a parceria com vários outros órgãos como Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Rio Branco (RBTRANS), secretarias de Obras Públicas (SEOP), de Cidadania e Assistência Social (SEMCAS) e de Saúde (SEMSA). A Diocese de Rio Branco e o Corpo de Bombeiros também são parceiros nessa operação.

A SEMSUR também está presente em cinco cemitérios comunitários, que não estão sob a gestão direta da Prefeitura de Rio Branco. As equipes compostas por 36 trabalhadores estão atuando também nos cemitérios São Camilo, na Comunidade Souza Araújo; do Ramal da Zezé (Belo Jardim); Vila Benfica; São João Batista; Daime Palmeiral (sede da comunidade daimista no bairro Irineu Serra); Cruz Milagrosa (Estrada Transacreana); Jardim da Saudade e Custódio Freire.

Na segunda quinzena de outubro a SEMSUR deu início a uma grande operação de limpeza nos cemitérios públicos e abertos de Rio Branco, antecipando os serviços que normalmente começariam mais próximo ao Dia de Finados. No dia 2 de Novembro os cemitérios contarão com equipes de apoio ao visitante. Elas estarão à disposição dos interessados para prestar o auxílio necessário.