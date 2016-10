Prefeito André Maia de Senador Guiomard demonstra preocupação para os próximos quatro anos

Em mais um dia de atividades do Seminário Novos Gestores, os prefeitos recém-eleitos da regiões Norte demonstraram preocupação com o cenário que vão encontrar em seus respectivos Municípios.

Um dos motivos, segundo os próprios, é que vão pegar prefeituras praticamente sucateadas por administrações anteriores, que já estão com as finanças comprometidas mesmo antes da posse dos novos administradores. A crise econômica e política também são fatores determinantes, como diz o prefeito André Maia, de Senador Guiomard (AC). “Nós sabemos que o país vive um momento de crise. Mesmo assim estou animado com as perspectivas de mudanças e de uma gestão participativa. Quero aproveitar e cumprimentar a CNM pelo convite para participarmos desse Seminário”, diz.

Impressões sobre o Seminário

O prefeitos entrevistado se mostraram muito satisfeito com o Seminário Novos Gestores. Ele avaliam ser importante essa troca de informações entre eles a CNM e acreditam que a Confederação continuará sendo uma grande defensora das pautas municipalistas.