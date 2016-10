Juro do cartão se aproxima de 500% ao ano em setembro

Dados do Banco Central mostra que a taxa de juros média do cartão de crédito rotativo subiu em setembro, atingindo o patamar de 480,3% ao ano. É um recorde da série histórica medida pelo BC. Em agosto, estavam em 475% ao ano.

No cheque especial, a taxa de juros também subiu, 3,8% em setembro, indo para 324,9% ao ano em setembro. Em agosto, de acordo com a autoridade monetária, a taxa do cheque especial estava em 321,1% ao ano.

Os juros do cheque especial e do cartão de crédito rotativo estão entre os mais altos do mercado. Esses empréstimos, alertam os especialistas, só devem ser utilizados em momentos de emergência e por um prazo curto de tempo.

Estudo da consultoria Economática, divulgado em março de 2016, informa que a media da Rentabilidade sobre o Patrimônio (ROE) de todos os bancos brasileiros de capital aberto no ano de 2015 foi de 10,78%, contra 7,92% dos bancos dos Estados Unidos. Quando se considera apenas os bancos com ativos acima de US$ 100 bilhões (Itau-Unibanco, Bradesco, Banco do Brasil e Santander), a mediana da rentabilidade sobre o patrimônio dos bancos brasileiros foi maior ainda: de 20,06% em 2015.