Com 67 pontos em 32 rodadas, o Palmeiras tem 90% de chances de ser campeão brasileiro. O cálculo é do matemático Tristão Garcia, do site Infobola.

De acordo com ele, o Flamengo com 61 pontos tem 5% de possibilidades, o Atlético-MG com 59 tem 3% e o Santos com 58 tem 2%.

Faltando seis jogos para o término da competição, o favorito Palmeiras pega o Santos na próxima rodada, um dos rivais na briga pelo título.