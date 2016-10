Tião Viana é convidado para apresentar experiências ambientais e econômicas na Califórnia

Nos próximos dias, o governador Tião Viana e cinco secretários ligados às áreas de meio ambiente, produção e comunicação estarão em missão no estado da Califórnia, Estados Unidos. A viagem, toda custeada pelo Earth Inovation Institute (EII) e pela Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas (GCF), tem como objetivo apresentar as experiências ambientais e econômicas do Acre.

A agenda na Califórnia será de 26 a 29 deste mês e contará também com empresários acreanos, que estão arcando os próprios custos. O objetivo é de procurar relações comerciais entre os dois estados, atrair investimentos e fortalecer parcerias técnico-científicas.

Na agenda já estão confirmadas visitas à Universidade da Califórnia, a grandes empreendimentos, como a rede de supermercados Whole Foods, e uma apresentação do governador Tião Viana para a comunidade científica e empresarial local.

“O principal objetivo da missão é divulgar os potenciais produtos do Acre, a fim de atrair investidores para as indústrias e fomentar as cadeias produtivas de proteína animal”, explicou a chefe da Casa Civil do Estado, Márcia Regina de Sousa.

Por que o Acre?

A escolha do Acre não foi aleatória pelo EII e o GCF. O estado tem um reconhecimento internacional na aplicação de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável, com uma economia de baixo carbono, redução de desmatamento, proteção dos povos indígenas e desenvolvimento econômico, aliado a avanços sociais.

O diretor da Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais (CDSA), Dande Tavares, ressalta que tudo isso pode ser visto em ações concretas.

Por exemplo, mesmo num período de recessão econômica, o Acre é um dos estados que mais abriu postos de trabalho do que fechou.

O bom resultado no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), a redução do número de pessoas na linha de pobreza, a preservação de 87% da cobertura florestal do estado e a redução de 15% do desmatamento em 2014 e 2015, acumulando 64% nos últimos dez anos, também são números favoráveis ao Acre.

“O Acre é um líder na Amazônia, por realizar o desenvolvimento sustentável, resultando em melhorias econômicas aliadas à justiça social. Isso é um reconhecimento às políticas públicas implantadas em nosso estado, e é o que essas instituições internacionais procuram para trocar experiências. Agora, o desafio é consolidar tal desenvolvimento, que é o objetivo dessa missão”, conta Dande.

O compromisso ambiental

Tanto o Acre quanto a Califórnia fazem parte do GCF. Em agosto de 2014, ambos, com mais 27 estados e províncias de países tropicais, assinaram a Declaração de Rio Branco, por meio da qual se comprometeram reduzir o desmatamento das florestas de seus territórios em 80% até 2020.