Aulão sobre Enem ocorre na Ufac neste sábado

Estudantes do curso de Medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac) promovem um aulão neste sábado, 29, no Teatro Universitário. O aulão é aberto ao público e a entrada é um quilo de alimento. O evento é organizado pelo Med Aprova, projeto de extensão que é um cursinho pré-Enem em que alunos de Medicina dão aula para estudantes do 3º ano das escolas públicas da cidade.

Durante todo o sábado, das 8h às 18h, professores da Ufac e professores convidados irão fazer um resumo dos principais assuntos abordados no Enem e tirar dúvidas dos alunos.

O Med Aprova iniciou suas atividades no ano de 2009 e esta é a primeira vez que o aulão será realizado. “O aulão é uma revisão para quem vai fazer o Enem e tem intenções de entrar na Ufac”, explicou o aluno do 3º período de Medicina, Augusto de Campos Mello.

“O projeto visa dar outra perspectiva para esses alunos, considerando que muitos deles não tiveram acesso a boas escolas”, disse Mello. “Queremos mostrar que, além buscar um trabalho (que é o que eles são incentivados pelos pais a fazer), entrar na faculdade é uma outra saída.”

As inscrições são abertas ao público e devem ser feitas na página do Med Aprova no Facebook. O custo da entrada é um quilo de alimento não perecível, menos sal e açúcar, que será doado para duas instituições, uma no bairro Calafate e outra, Casa do Caminho, no bairro Caladinho.