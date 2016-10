Mano Rufino entregará prefeitura com R$ 7,5 milhões assegurados

O prefeito de Sena Madureira, Mano Rufino, vai deixar para seu sucessor, Mazinho Serafim, R$ 7,5 milhões garantidos em convênios e emendas parlamentares aprovadas, garantindo um início de gestão tranquilo para a próxima administração. Mazinho diz que, terminado o processo eleitoral, sua obrigação, da qual ele nunca fugira, será garantir o melhor para o futuro de sena Madureira e por isso deixara a prefeitura na melhor situação possível, mesmo com todas as dificuldades que enfrentou em sua gestão.

Mano Rufino já manteve contato com a equipe do prefeito eleito Mazinho Serafim e quer fazer da transição um modelo de colaboração e ética, com absoluta transparência e participação. Diz que nada tem a esconder e nem a dificultar para a próxima gestão.

Quanto a seu futuro político, Mano diz que ainda é cedo para definir rumos mas que, com certeza, não se afastará do contato com os eleitores e com suas bases. Há fortes movimentos dentro do PSB local para que ele se candidate a uma vaga de deputado estadual em 2018, mas o prefeito prefere se reunir com a família e seus apoiadores para buscar o melhor caminho. “O certo é que a política está no meu sangue e não vai sair”, diz ele.