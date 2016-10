Missão do Acre conhece experiência do Encadeamento Produtivo Aurora

Maior programa de estímulo ao desenvolvimento das pequenas e médias empresas ligadas ao agronegócio do sul do Brasil, o “Encadeamento Produtivo Aurora Alimentos – Sebrae/SC: suínos, aves e leite”, desenvolvido com a parceria de entidades e cooperativas, apresenta resultados expressivos ao longo dos 18 anos do projeto. Para conhecer os resultados desta iniciativa em Santa Catarina, uma missão composta por representantes do Sebrae Nacional, coordenadoria regional de Brasiléia, no Acre, cooperativas e indústrias da região, cumpre cronograma intenso no oeste catarinense, nesta semana.

A programação iniciou na manhã desta segunda-feira (24), na Coordenadoria Regional Oeste, em Chapecó, onde o grupo foi recebido pelo coordenador Enio Albérto Parmeggiani, a gestora local do projeto Joselita Tedesco, a consultora credenciada ao Sebrae/SC Beatriz Silveira e o coordenador dos programas de qualidade da Aurora, Joel Pinto.

No período da tarde, foi o momento de conhecer a Cooperativa Central Aurora Alimentos, apresentada pelo vice-presidente Neivor Canton e pela coordenadora de comunicação social e presidente da Fundação Aury Luiz Bodanese, Isabel Cristina Machado. Eles demonstraram os resultados do projeto, bem como a dimensão social e econômica do conglomerado agroindustrial que pertence a 12 cooperativas agropecuárias, consolidou-se como uma das maiores expressões do cooperativismo brasileiro e ocupa a 3ª posição entre os maiores grupos agroindustriais do País.

Canton destacou o sucesso do projeto, mencionando que a produtividade melhorou significativamente e a qualidade dos produtos foi aperfeiçoada, tanto que hoje a região é reconhecida no País. “Temos parceria de quase duas décadas com o Sebrae/SC, o que resultou em contribuições importantes na área de suínos, aves e leite”.

A coordenadora nacional do Encadeamento Produtivo no setor de agronegócio, Andrea Restrepo, enfatizou a importância da missão, ao realçar que o Sebrae do Acre implementará o projeto no segmento de suínos e aves. “O objetivo é que o Sebrae/SC compartilhe conhecimentos sobre a experiência no Estado para a construção de um projeto centrado, com base nos resultados obtidos aqui. O público-alvo no Acre é formado por 100 empresas, 60 do segmento de aves e outras 40 do setor de suínos”.

O diretor das empresas âncoras, situadas na região do alto Acre (Acreaves e Dom Porquito), Luiz Fernando Portolez, lembrou que o Sebrae do Acre apresentou o projeto catarinense e sugeriu a implementação da iniciativa. “Os resultados que estamos obervando em Santa Catarina são maravilhosos. O Estado tem grande potencial no cooperativismo, principalmente nas áreas em que atuamos no Acre – suinocultura e avicultura. O projeto é fantástico. O volume de produção e o número de cooperados de SC são maiores, mas podemos implementar as ações de acordo com a nossa realidade e obter resultados positivos”.

A Dom Porquito atua na produção de carne suína e embutidos com produção média de 500 toneladas por mês. Fundada em 2011, é a única empresa do segmento no Estado. Atende 80% do mercado acreano e parte do mercado de Rondônia, Amazonas e Roraima. A previsão é ampliar o atendimento para países vizinhos como Peru e Bolívia em aproximadamente quatro meses. A Acreaves foi fundada em 2007, conta com produção de 700 toneladas/mês e atende 70% do mercado do Estado. “Para o cenário brasileiro são miniempresas na área, porém, para o Estado do Acre, trata-se de uma das maiores indústrias da produção agropecuária. Este projeto com certeza será um grande avanço na região”, finalizou Portolez.

Para Cicero Tenorio Cavalcante, da Coopalto, as expectativas com a implementação do Encadeamento Produtivo no Acre são as melhores. “Estamos apreciando no oeste iniciativas de primeiro mundo. O conhecimento obtido aqui será essencial para o desenvolvimento de nosso projeto”.

Nesta terça-feira (25), a missão do Acre acompanhou o Programa Times da Excelência em Caibi, visitou a Cooper Auriverde e conheceu uma propriedade de aves. Nesta quarta-feira (26), haverá visita à Cooperativa Regional Alfa e a uma propriedade rural.

Encadeamento produtivo

O “Encadeamento Produtivo Aurora Alimentos – Sebrae/SC: suínos, aves e leite” é desenvolvido com as parcerias do Senar/SC, Sescoop/SC, Sicoob, Fundação Aury Luiz Bodanese, Cooperalfa, Itaipu, Auriverde, Coolacer, Copérdia, Caslo, Cooper A1, Coopervil e Coopercampos, Camisc, Cocari, Cotrel, Coasgo, além do Sicredi/RS. Seu objetivo é desenvolver e aperfeiçoar as pequenas empresas integradas na cadeia produtiva capitaneada pela Cooperativa Central Aurora Alimentos. É destinado às pequenas e médias empresas da cadeia produtiva do agronegócio – rurais e urbanas. A iniciativa é a extensão do Programa de Desenvolvimento de Empreendedores Rurais Cooperativistas, desenvolvido desde 1998 e, que beneficiou mais de 35 mil produtores rurais.

Segundo Canton, os avanços nas propriedades rurais, tanto na manutenção visual quanto na parte organizacional e econômica, são visíveis. Aliado a isso, o resgate da autoestima e a volta de muitos filhos às propriedades, atualmente econômica e socialmente sustentáveis, também estão entre os resultados significativos do projeto.

Parmeggiani destacou que o sucesso da iniciativa é resultado não somente dos investimentos, mas também do compromisso das cooperativas e dos produtores nas atividades desenvolvidas. “Os empresários rurais melhoraram o relacionamento com as cooperativas e perceberam a oportunidade de rever o próprio negócio. Importante ressaltar que eEm 2014, o projeto foi estendido às demais empresas da cadeia produtiva do agronegócio rurais e urbanas fornecedoras de insumos das cadeias produtivas de leite, aves e suínos e, por isso, passou a denominar-se Encadeamento Produtivo”, explicou.

Para Canton, o êxito do sistema cooperativista na região tem relação direta com os programas De Olho na Qualidade, QT Rural e Times de Excelência, desenvolvidos por meio do projeto. “A questão de sucessão nas propriedades melhorou expressivamente graças aos programas que fazem com que o produtor saia do estágio de executor para o estágio de gestor”, enfatizou.