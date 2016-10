Confira o que abre e fecha no Dia do Servidor Público

Em decorrência do ponto facultativo da próxima sexta-feira, 28, Dia do Servidor, grande parte dos órgãos públicos estadual fecha. Apenas serviços essenciais serão mantidos. A Organização das Centrais de Atendimento, de Rio Branco e Xapuri, mantém atendimento normalizado até a quinta-feira, 27, retornando suas atividades na segunda-feira, 31.

As unidades de saúde de média e alta complexidades, como Upas e Pronto-Socorro, e o Centro Integrado de Operação de Segurança Pública (Ciosp) seguem funcionando normalmente.

As agências bancárias e dos Correios seguem o mesmo fluxo de atendimento, normalizado na sexta-feira, 28.

Rio Branco

O funcionamento dos órgãos público municipais de Rio Branco também sofrem alteração no Dia do Servidor Público.

As unidades de saúde fecham na sexta-feira. Enquanto no sábado, as Unidades de Referência de Atenção Primária em Saúde (URAPS), mantém seu atendimento até às 13 horas.