Decotes, transparências e muitos pretinhos nada básicos roubaram a cena no tapete vermelho da 23ª edição do Prêmio Multishow, que aconteceu na noite desta terça-feira, 25, na Arena da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

Nicole Bahls e seu noivo Marcelo Bimbi atraiu os olhares do tapete vermelho da premiação.