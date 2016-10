PM prende dupla com armas de fogo e dinheiro, após roubo

Uma ação rápida dos homens do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) resultou na prisão na tarde desta terça-feira, 25, de Renê Alves da Silva (22) e na apreensão de um adolescente infrator de 16 anos de idade, no bairro Belo Jardim I. O fato ocorreu após a dupla cometer um roubo a um comércio na região do 2º Distrito da capital. Com os dois foram apreendidos duas armas de fogo e o dinheiro subtraído na ação.

Segundo os militares, eles realizavam patrulhamento de rotina, quando foram informados por um cidadão, do cometimento de um roubo na região do Belo Jardim, que os autores provavelmente ainda estariam pelo bairro. A guarnição conseguiu localizar os agentes transitando em uma motocicleta CG 150 FAN em um ramal, onde foi iniciado um acompanhamento e uma troca de tiros entre os profissionais de segurança e os meliantes.

Ainda segundo os militares, logo à frente foi possível deter a dupla e realizar a busca pessoal nos autores. Em posse dos dois foram encontrados uma escopeta calibre 28, um revólver calibre 32, o dinheiro e os pertencentes subtraídos das vítimas no roubo. Os autores foram conduzidos para Delegacia Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca), para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.