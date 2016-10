Estudantes de Jacy-Paraná bloqueiam BR-364 para reivindicar retorno do transporte escola

Vários estudantes e pais de alunos, com apoio de comerciantes, fecharam BR-364, na altura do km 800, às 5h57min desta quarta-feira (26) em Jacy-Paraná reivindicando o retorno do serviço de transporte escolar. Segundo informações dos manifestantes, o serviço está paralisado há mais de um mês. Até às 12 horas o bloqueio continuava.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma equipe já está no local e foi feito o contato com a secretária municipal de educação de Porto Velho, a Chaguinha, que conversa com os estudantes para liberar a rodovia.

Segundo informações a direção de uma das escolas no distrito de Nova Mutum, que também sofre com a falta de transporte escolar, as empresas já foram pagas e as aulas devem retornar na segunda-feira (31). Nesta semana, as empresas farão ajustes necessários, como o pagamento dos seus funcionários e também dos postos de combustíveis.